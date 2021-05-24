HONOR объявил о специальных скидках в фирменном интернет-магазине

HONOR объявил о специальных скидках: с 24 по 30 мая пользователи смогут приобрести обновленные ноутбуки HONOR Magicbook и другую продукцию бренда HONOR с выгодой до 16 000 рублей, а также получить подарки и возможность бесплатной доставки.

При добавлении в корзину HONOR 10 Lite 128 Гб покупатели получат скидку в размере 2 000 рублей и подарок в виде фитнес-трекера HONOR Band 4 Running или наушники HONOR AM115.

В рамках акции пользователи также смогут приобрести смартфон HONOR 30i со скидкой 1 000 рублей и выбрать себе в подарок наушники HONOR AM115 или один из фитнес-трекеров HONOR Band 5 или HONOR Band 4 Running, а покупка смартфона HONOR 30S будет сопровождаться беспроводными наушниками HONOR Sport AM66 в подарок.

В акции также принимают участие смартфоны HONOR 9S, HONOR 9A, HONOR 9C, HONOR 10i Premium, HONOR 9X, HONOR 9X Premium – за покупку любого из них пользователи получат подарки на выбор.

Также специальное предложение действует на игровой ноутбук HONOR HUNTER V700 на базе процессора Intel Core i7-10750H 10-го поколения с дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2060 и HONOR HUNTER V700 на базе процессора Intel Core i5-10300H со скидкой 16 000 и 14 000 рублей соответственно. Ноутбук HONOR MagicBook Pro на базе Intel Core i5-10210U можно будет приобрести с выгодой в размере до 10 000 рублей, а HONOR MagicBook Pro AMD Ryzen 5 4600H – до 5000 рублей.

Кроме того, в акции участвуют также HONOR Router 3 со скидкой 500 рублей и бесплатной доставкой, и HONOR Wireless Charger CP61 со скидкой 50%.

Акция продлится в официальном интернет-магазине HONOR с 24 по 30 мая.

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