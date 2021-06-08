HONOR запустил скидки на носимые устройства

Компания HONOR запускает специальное предложение в период с 8 июня по 5 июля на странице официального интернет-магазина HONOR. В рамках акции пользователи смогут приобрести многофункциональные носимые устройства бренда с выгодой до 4 000 рублей.

В дни специального предложения смарт-часы HONOR Watch GS Pro будут доступны со скидкой в размере 4 000 рублей. Смарт-часы HONOR MagicWatch 2 46мм – с выгодой в размере 2 000 рублей. Не обойдется без приятных бонусов покупка смарт-часов HONOR Watch ES – скидка составит 1 000 рублей, и умных браслетов HONOR Band 6 и HONOR Band 5 – 1 000 рублей и 500 рублей соответственно.

Кроме того, с 7 по 13 июня в официальном интернет-магазине HONOR пользователи смогут приобрести новые ноутбуки HONOR MagicBook и другую продукцию бренда с выгодой до 8 000 рублей, а также получить подарки и возможность бесплатной доставки.

В рамках специального предложения смартфон HONOR 10X Lite будет доступен со скидкой 1 000 рублей, а покупка смартфонов HONOR 9A, HONOR 9S, HONOR 30i и HONOR 30S будет сопровождаться подарками: умными браслетами HONOR Band 4 Running и HONOR Band 5, спортивными наушники HONOR Sport Pro AM66, наушниками HONOR AM115 и другими подарками на выбор в зависимости от модели.

В акции примут участие и ноутбуки: обновленные HONOR MagicBook 14 Intel Core i7-G7 11-го поколения (16 Гб + 512 Гб) и HONOR MagicBook 14 Intel Core i5-G7 11-го поколения (8 Гб + 512 Гб) будут доступны со скидкой 8 000 рублей и 6 500 рублей соответственно. Ноутбук HONOR MagicBook 15 Intel Core i5-G7 (16 Гб + 512 Гб) можно будет приобрести с выгодой 7 500 рублей, а ноутбук HONOR MagicBook Pro AMD Ryzen 5 4600H (16 Гб + 512 Гб) – 6 000 рублей. При покупке устройств пользователи также получат подарки в зависимости от выбранной модели.

Кроме того, до 14 июня на официальном сайте интернет-магазина HONOR и в официальных монобрендовых магазинах HONOR в Москве и других городах России будет доступен предзаказ новых моделей ноутбуков HONOR MagicBook X: устройства можно будет приобрести на более выгодных условиях, внеся депозит 1 000 рублей и получив выгоду до 8 000 рублей при оплате всего заказа 15 июня. Так, с учетом предоставленной скидки, вы сможете купить HONOR MagicBook X 14 за 42 990 рублей, а HONOR MagicBook X 15 за 45 490 и 51 990 рублей в зависимости от модели.

Подробнее ознакомиться со всеми условиями специальных предложений можно на официальном сайте интернет-магазина HONOR.

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