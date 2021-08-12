HONOR представил беспроводные наушники HONOR Earbuds 2 Lite

Наушники HONOR Earbuds 2 Lite оснащены аккумулятором ёмкостью 55 мА*ч, который поддерживает до 10 часов непрерывного воспроизведения музыки. За счёт идущего в комплекте зарядного чехла автономность устройства увеличивается до 32 часов в режиме воспроизведения или до 20 часов голосовых звонков.

Благодаря технологии быстрой зарядки пополнить батарею на 40%, то есть на четыре часа прослушивания аудио, можно всего за 10 минут.

Наушники оснащены фирменной технологией активного шумоподавления, которая снижает воздействие фоновых звуков во время использования при сильном ветре, в общественном транспорте и на шумных улицах. В том числе это даёт возможность без проблем разговаривать и слушать музыку даже во время спортивных тренировок и при сильном внешнем шуме. Также наушники оснащены поддержкой стандарта Bluetooth 5.2.

Наушники HONOR Earbuds 2 Lite на данный момент доступны в цвете «ледяной белый», позже к продаже будет представлен оттенок «полночный черный». Рекомендованная розничная цена устройства 4 990 рублей. Официальное начало продаж в России намечено на 20 августа.