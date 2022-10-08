Honor выпустила доступный Play 6C за $155

Honor представила в Китае доступный смартфон Play 6C. Его ценник стартует с $155.

Новинка получила 6,52-дюймовый IPS дисплей с частотой обновления 90 Гц. Процессором выступает Snapdragon 480+, скорее всего это улучшенная версия Snapdragon 480 с поддержкой 5G. Емкость батареи составляет 5000 мАч + 22,5-ваттная зарядка.

Основная камера двойная: главный датчик на 13 Мп, широкоугольный на 5 Мп. У фронтальной камеры 5 Мп.

Также в Honor Play 6C есть боковой сканер отпечатков пальцев, порт USB-C, стандартный разъем для наушников и Bluetooth 5.1. Смартфон работает на Android 11 с интерфейсом Magic UI 5.0.

Стоимость в зависимости от версии следующая:

6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти — $155;

8 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти — $183.

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