В России начались продажи планшета HONOR Pad X9 LTE с экраном 120 Гц

В продажу поступила новая версия планшета HONOR Pad X9 с поддержкой LTE и GPS-навигацией. Теперь пользователи могут также расширить память устройства с помощью карт microSD.

HONOR Pad X9 LTE обладает 11,5-дюймовым экраном HONOR FullView с разрешением 2000×1200 и воспроизводящим 100% цветового охвата sRGB. Планшет также поддерживает отображение 1,07 миллиарда цветов, а его экран обновляется со скоростью до 120 Гц.

Также появились технологии для защиты зрения. Динамическая яркость экрана регулируется, имитируя изменения естественного освещения, чтобы снизить усталость глаз при долгом использовании устройства. Кроме того, вечернее время сопровождается режимом “Циркадный ночной экран”, который постепенно переводит изображение в более теплые тона и уменьшает количество синего света, что способствует улучшению качества сна.

Планшет получил восьмиядерный процессор Snapdragon 685 4G изготовленный по технологии 6 нм. 4 ГБ оперативной памяти можно дополнительно расширить на 3 ГБ за счет накопителя. Также новинка поддерживает установку SIM-карт.

HONOR Pad X9 LTE доступен для приобретения в цвете “Космический серый” в версии 4/64 ГБ за 21 990 рублей и в модификации с 4/128 ГБ памяти по цене 23 990 рублей.