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Honor назвала дату выхода серии Honor 80

Honor анонсировала выход Honor 80. Смартфон представят 23 ноября.

Задняя панель такая же как в Honor 70, только ее текстуру сделали «рифлёной». Основная камера состоит из двух модулей, которые собираются в цифру «8». Инсайдер Digital Chat Station утверждает, что она получит 160 Мп.

На лицевой панели сделали островок в стиле iPhone 14 Pro. Фронтальная камера, скорее всего, будет сдвоенная как в Xiaomi Civi 2. Ей инсайдер приписывает 50 Мп.

Предполагается, что в серии Honor 80 будет три версии: Honor 80 SE, Honor 80 и Honor 80 Pro. Они получат процессоры Mediatek DNT 1080, Qualcomm Snapdragon 778G + и Snapdragon 8 Plus Gen 1 соответственно. По слухам, в Honor 80 будет поддержка 66-ваттной зарядки.

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Источник:
Mydrivers

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