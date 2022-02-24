HONOR выпустила ноутбуки серии MagicBook X в новой конфигурации

Компания HONOR представила ноутбуки серии MagicBook X в новой конфигурации: на базе процессора Intel Core i5-10210U 10-го поколения c 8 Гб оперативной + 512 Гб встроенной памяти в цвете «мистический серебристый», а также ноутбук HONOR MagicBook X 15 на базе процессора Intel Core i5-10210U 10-го поколения с объемом памяти 16 Гб + 512 Гб в цвете «космический серый».

Ноутбуки HONOR MagicBook X 14 и HONOR MagicBook X 15 имеют безрамочный FullView-экран, тонкий металлический корпус и батареи емкостью 56 и 42 Вт*ч.

Стоимость новых конфигураций HONOR MagicBook X начинается от 59 000 рублей.

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