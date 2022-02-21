Ноутбук HONOR MagicBook 16 с процессором AMD Ryzen 6 5600H появился в России

Бренд Honor объявил о начале продаж в России ноутбука HONOR MagicBook 16 на базе процессора AMD Ryzen 5 5600H.

Ноутбук получил 16,1-дисплей, процессор AMD RyzenTM 5 5600H с улучшенной архитектурой «Zen 3», двухканальную оперативную память на 16 Гб и встроенным твердотельным накопителем емкостью 512 Гб.

HONOR MagicBook 16 доступен для покупки в официальном интернет-магазине HONOR и рознице в цвете «космический серый» по цене 79 990 рублей.

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