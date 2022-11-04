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Honor готовит Magic 5 с Snapdragon 8 Gen 2

Популярный инсайдер Digital Chat Station опубликовал характеристики Honor Magic 5.

Сообщается, что смартфон получит 6,8-дюймовый дисплей с поддержкой затемнения PWM и высокой частотой обновления до 120 Гц и новейший процессор Snapdragon 8 Gen 2. Также говорится о поддержке 100-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядок. Основную камеру наделят 50 Мп. Помимо всего, будет влагозащита по стандарту IP68.

Также инсайдер упомянул еще один смартфон от Honor на Snapdragon 8 Gen 2. Только это будет гибкое устройство.

Когда выйдет Honor Magic 5 пока не сообщается.

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Источник:
Gizmochina

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