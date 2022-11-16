Honor 80 Pro с камерой 160 Мп показали на видео

Honor активно тизерит свою грядущую серию Honor 80. Сейчас компания поделилась подробностями о камере версии 80 Pro и показала ее на видео.

Производитель подтвердил, что в Honor 80 Pro основная камера получит 160-мегапиксельный датчик. Также был опубликован официальный видео-тизер.

По словам инсайдеров, от смартфонов серии 80 стоит ждать еще сдвоенную фронтальную камеру с модулями по 50 Мп.

Всего ожидается три устройства: Honor 80 SE, Honor 80 и Honor 80 Pro. Все они будут представлены 23 ноября.