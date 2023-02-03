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Hogwarts Legacy пообещали взломать за 10 дней

Хакер под ником Empress заявила о своем намерении разобраться со знаменитой защитой Denuvo в грядущей игре Hogwarts Legacy. Она также сообщила, что отложит свои личные проекты и сосредоточиться на взломе других крупных новинок. Решение сделано благодаря многочисленным донатам пользователей, которые хотят увидеть такую операцию.

Empress заверила, что взлом Hogwarts Legacy займет менее 10 дней, а защиту других крупных игр она уберет гораздо быстрее. Среди последних «жертв» защиты Denuvo стала игра Monster Hunter Rise: Sunbreak.

Empress также осудила «жадность» Capcom, которая просит за DLC большие деньги и за расхваливание и их «непробиваемой» системы защиты. При этом последняя, к сожалению, оказалась взломанной.

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Источник:
neogaf

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