Масштабную карту Hogwarts Legacy показали на видео

В связи с предстоящим релизом Hogwarts Legacy, полная карта игры уже появилась в сети. Игроки смогут путешествовать по масштабному открытому миру, включая окрестности Хогвартса, а также выступать в роли волшебника в этой легендарной школе в XIX веке. В игре будет много различных предметов, которые можно собирать и применять в различных действиях.

Возможно, в будущем проект будет получать различные DLC, которые продолжат расширять игровой мир, а также базу заклинаний и возможности главных героев.

Запуск Hogwarts Legacy намечен на 10 февраля для PS5, Xbox Series и PC, а ранний доступ произойдёт уже 7 февраля. Для Xbox One и PS4 игра будет доступна с 4 апреля, а в июне выйдет на Nintendo Switch. Цель игры — раскрыть тайны волшебного мира.