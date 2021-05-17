HarmonyOS стала доступна для сторонних производителей смартфонов

Компания Huawei продолжает на себе ощущать последствия ее отстранения от сотрудничества с Google. Но сейчас это уже ощущается не так критично и все благодаря собственной разработке. Речь идет о HarmonyOS, которая стала доступна для сторонних производителей. Да, многие к этой ОС в начале относились скептически и были уверенны, что она не составит конкуренции Android, но со временем изменили собственное мнение.

Сейчас компании Huawei просто необходимо доказать, что ее разработка является вполне возможной альтернативой Android не только на собственных смартфонах, но и на устройствах других производителей. Уже сейчас можно с уверенностью говорить, что эта ОС точно появится на смартфонах других производителей в этом году. По крайней мере, представители Xiaomi уже заинтересовались.

Сейчас на рынке преобладает Android, на которой работает порядка 87% всех смартфонов. Дальше идет iOS от Apple. А теперь на рынок выходит потенциальный конкурент — HarmonyOS. Разработчики Huawei изо всех сил стараются сделать ее лучше и у них это получается неплохо, что подтверждают утечки.

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