В Huawei рассказали, чем HarmonyOS превосходит Android и iOS

В рамках вчерашнего анонса HarmonyOS компания Huawei рассказала, что их операционная система имеет важное преимущество над iOS и Android. Как утверждается, она не теряет скорости работы с памятью — ни со временем, ни с увеличением количества программ и файлов.

Заявлено, что за 3 года эксплуатации скорость последовательного чтения флеш-памяти на устройстве с HarmonyOS снижается всего лишь на 4,5%, а записи — на 0,9%. Скорости случайного чтения и записи за тот же период падают на 5%, тогда как у iOS эти показатели падают на 20%, у Android — ещё больше.

Также утверждается, что HarmonyOS рабоатет на 42% быстрее конкурентов при снижении энергопотребления. При этом визуальные сравнения показывают, что китайская система как минимум не уступает Android с оболочкой EMUI.

Наконец, заявлено, что фоновые приложения открываются в том же состоянии, в каком они были «запаркованы», а не запускаются полностью заново.

Осталось дождаться релиза, чтобы проверить это. Ведь компания уже показала планшет на новой ОС.

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