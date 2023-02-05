Half-Life 3 и Portal должны были объединиться в одну вселенную

Известный инсайдер Тайлер МакВикер рассказал свежие подробности о Half-Life 3. По его словам, игру хотели выпустить в 2015 году, но отменили из-за желания сконцентрироваться на VR-индустрии. Это привело к появлению Half-Life: Alyx.

По словам МакВикера, игра должна была рассказывать о событиях через 20 лет после Half-Life 2: Episode Two. Проект начинался с того, что Фримену снился сон, где погибали доктор Кляйнер, Аликс, Илай Венс и другие ключевые персонажи. Это происходило во время «Семичасовой войны».

После этого Гордон просыпается в лаборатории Aperture Science, известной по серии игр Portal. При этом у героя была бы бионическая рука-протез, которая позволяла бы уменьшать размер и температуру объектов, а также самого Фримена.

После побега из лаборатории, Гордон попадал в заброшенный город, который контролирует Альянс. Оказывается, это был лагерь для военнопленных. При этом повстанцы относились бы к Фримену не как к герою, а как к человеку, за которым следуют проблемы.

Однако этот концепт отменили в 2015 году.