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Новости

Хакеры взломали CDPR. Украдены исходники Cyberpunk 2077 и The Witcher 3

Польская студия CD Projekt RED сообщила о хакерской атаке на свои системы. По данным компании, взломщику удалось получить доступ к серверу, принадлежащему группе CDPR. Он использовался для управления версиями.

В компании не уточнили, какие данные там хранятся, но заявили, что доступ и контроль восстановлены, поскольку хакер зашифровал их и потребовал выкуп. Также он обещает опубликовать исходники в сети.

Помимо этого, сам злоумышленник сообщил, что получил доступ к исходникам Cyberpunk 2077, Witcher 3, Gwent и невыпущенной версии Witcher 3 (очевидно, ранний прототип или ожидаемый ремастер).

Также сообщается, что хакеру были доступны данные о бухгалтерском учёте, административной информации и отношениях с инвесторами.

В компании заявили, что не будут платить выкуп, так что следует ожидать появления неофициальных версий игр. Помимо этого, в CD Projekt RED отметили, что уже связались с правоохранительными органами и начали расследование.

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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