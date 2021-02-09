Хакеры взломали CDPR. Украдены исходники Cyberpunk 2077 и The Witcher 3

Польская студия CD Projekt RED сообщила о хакерской атаке на свои системы. По данным компании, взломщику удалось получить доступ к серверу, принадлежащему группе CDPR. Он использовался для управления версиями.

Important Update pic.twitter.com/PCEuhAJosR — CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) February 9, 2021

В компании не уточнили, какие данные там хранятся, но заявили, что доступ и контроль восстановлены, поскольку хакер зашифровал их и потребовал выкуп. Также он обещает опубликовать исходники в сети.

Помимо этого, сам злоумышленник сообщил, что получил доступ к исходникам Cyberpunk 2077, Witcher 3, Gwent и невыпущенной версии Witcher 3 (очевидно, ранний прототип или ожидаемый ремастер).

Также сообщается, что хакеру были доступны данные о бухгалтерском учёте, административной информации и отношениях с инвесторами.

В компании заявили, что не будут платить выкуп, так что следует ожидать появления неофициальных версий игр. Помимо этого, в CD Projekt RED отметили, что уже связались с правоохранительными органами и начали расследование.