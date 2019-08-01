GTA V для консолей следующего поколения выйдет в 2021 году

Вряд ли кого-то можно сейчас удивить новостью о том, что Grand Theft Auto V появится в следующем году, а если быть точнее, то во второй ее половине. Даже известно на каких платформах: PlayStation 5 и Xbox Series X. Об улучшениях также в сеть просочилась информация. Среди них можно назвать не только технические инновации, но и улучшения в графической составляющей.

Больше всех, я уверен обрадовались обладатели PlayStation 5, ведь новая версия будет для них полностью бесплатна, правда, лишь в первые три месяца. Что касается обновлений игры, то естественно, стоит ожидать их выхода. Так, эксклюзивным контентом будут обеспечены пользователи ПК, PS5 и XSX.

Еще хотелось бы добавить, что разработчики игры во время презентации PlayStation 5 показали порт для консолей следующего поколения. А не так давно было объявлено о скором представлении одного из крупнейших обновлений GTA Online.