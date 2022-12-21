Грузинский автосервис показал рекламу в стиле GTA

Грузинский автосервис Amboli снял необычную рекламу в стиле GTA. Съемками занималось маркетинговое агентство Kraken. Ролик уже оценили пользователи.
Многие заявили, что это похоже на настоящее видео из игр и лучшая реклама из Грузии, которую только видели. Вот как описывают свои впечатления зрители.
- «Я реально подумал, что это видео из игры. Крутая съемка и исполнение!»
- «Это лучшая грузинская реклама, которую я видел! 100 раз пересмотрел! Так держать!»
- «У меня хорошая зимняя резина, но из-за этой рекламы я снова хочу к вам заехать. 10/10»
- «Она заняла первое место среди моих любимых реклам. Актеры потрясающие. Сначала подумала, что это GTA»
- «Каждый раз, когда вижу этот ролик, начинаю его пересматривать»
- «Такого уровня рекламы в Грузии еще не снимали. Браво, это очень круто!»
Сейчас ролик пересылают в социальных сетях, Telegram-каналах и других платформах.
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