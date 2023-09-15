Графический модуль iPhone 15 Pro протестирован в Geekbench

Вчера нам стала известна процессорная производительность iPhone 15 Pro на новейшем чипе Apple A17 Pro, а сегодня в базе Geekbench появились результаты тестирования графического модуля.

В бенчмарке Geekbench версии 6 iPhone 15 Pro в тесте Metal GPU показал результат 27 158 баллов. Для сравнения, чип A16 Bionic, который устанавливается в прошлогодние флагманы iPhone 14 Pro и 14 Pro Max, а также в базовые iPhone 15 и 15 Plus этого года, на 20 процентов медленнее, но отметим, что он оснащён пятью графическими ядрами вместо шести в новинке. Другими словами, новая однокристальная система Apple A17 Pro выглядит как прошлогодняя A16 Bionic без доработок в архитектуре, а 20% прирост графической производительности обеспечивается лишь силами дополнительного видеоядра.

Но всё же у новой однокристальной системы есть свои козыри, во время презентации компания рассказала, что Apple A17 Pro поддерживает аппаратное ускорение трассировки лучей, что обеспечивает в четыре раза большую производительность по сравнению с A16 Bionic. Кроме этого, новый чип изготовлен по более тонкому техпроцессу, что должно благоприятно сказаться на времени автономной работы смартфона.

Напомним, недавно у нас вышел материал, в котором опубликовали информацию точной ёмкости аккумуляторов во всех смартфонах серии iPhone 15.