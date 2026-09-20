Замена аккумулятора в iPhone 18 Pro и 18 Pro Max обойдётся дороже чем у прошлых поколений смартфонов

На прошлой неделе Apple представила iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, которые в сравнении с прошлыми поколениями флагманов компании получили кремниевые аккумуляторы, но стоимость их замены оказалась выше.

Согласно официальному сайту Apple, услуга по замене АКБ в смартфонах iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max составит 129 долларов США (10 846 ₽). Для сравнения, аналогичная процедура для флагманов прошлых поколений iPhone 16 Pro и 17 Pro обойдётся в 119 долларов США (10 006 ₽), что на 10 долларов США (840 ₽) дешевле.

Пользователям iPhone, у которых оформлена расширенная гарантия AppleCare+ платить за замену аккумулятора не придётся, для них эта услуга предоставляется бесплатно если ёмкость АКБ упала ниже 80%.

Увеличенную стоимость на замену аккумулятора Apple объясняет тем, что в новом поколении флагманов ёмкость АКБ стала выше. Напомним, недавно на нашем сайте вышел материал, в котором названа точная ёмкость батарей в iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.