Анонсирована портативная консоль GPD Win 4 в стиле PSP

Компания GPD анонсировала портативную консоль под названием Win 4 в стиле Sony PSP. Она получила 6-дюймовый экран с соотношением сторон 16:9 и разрешением 1920×1080 точек. Тип матрицы и частота кадров остаётся в секрете.

Работает новинка на процессоре Ryzen 7 6800U в паре с видеокартой Radeon 680M. Для особо требовательных игроков, предусмотрено подключение внешней видеокарты.

На борту 16/32 ГБ оперативной памяти LPDDR5 (6400 МТ/с), а в качестве встроенного хранилища выступает PCIe NVME SSD на 1 ТБ или 2 ТБ. За управление системы отвечает оболочка GPD Playnite, которая установлена поверх Windows. Также есть поддержка Wi-Fi, 4G LTE и два USB-порта.

Корпус GPD Win 4 сделан из матового поликарбоната, а весь составляет около 500 грамм.

GPD Win 4 появится в продаже в ограниченном количестве с октября 2022 года. Стоимость пока неизвестна.

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!