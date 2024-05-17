Слухи: Sony разрабатывает новую PSP

Первые слухи о новой портативной консоли PlayStation появились еще в феврале, но недавно российский журналист и блогер Антон Логвинов, известный своими точными утечками о ПК-версиях Death Stranding и Horizon: Zero Dawn, подтвердил эти предположения. Логвинов сообщил, что Sony действительно планирует выпустить “новую PSP”, которая станет достойным преемником PSP и PS Vita.

По словам Логвинова, новая консоль на момент релиза будет поддерживать обширную библиотеку игр с PlayStation 4, но, по всей видимости, не получит эксклюзивных игр, созданных специально для нее. Данная информация частично перекликается с заявлениями другого известного блогера Moore’s Law Is Dead, который первым раскрыл технические характеристики PS5 Pro.

В начале года Moore’s Law Is Dead сообщил, что Sony работает над полноценной портативной игровой консолью, которая будет совместима с цифровыми играми для PS4, а также с обновленными версиями игр для PS5.

Несмотря на отсутствие официальных подтверждений от Sony, всё больше источников указывают на скорый выпуск новой портативной консоли.

Пока фанаты Sony ждут наследника PSP, можно опробовать старые игры в специальном эмуляторе для iPhone.