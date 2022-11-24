Google в тайне обучает нейросеть писать код

Компания Google реализует секретный проект, в рамках которого используется генератор программного кода на базе нейросети. Иначе говоря, это ИИ, который сможет писать код самостоятельно, исправлять его и обновлять. Это часть программы по созданию «генеративного искусственного интеллекта», в рамках которой создаются алгоритмы для генерации изображений, видео и другого контента.

Этим занимается исследовательское подразделение «X» компании Alphabet под кодовым именем Pitchfork. А минувшим летом к проекту подключились инженеры команды Google Labs.

Проект подразумевает создание алгоритма, который позволит «научить код писать и переписывать себя». Этот алгоритм, как ожидается, сможет изучать стили программирования, после чего работать на этой основе. Изначально планировалось создать инструмент, который мог бы обновлять кодовую базу языка программирования Python до новых версий самостоятельно, не привлекая живых программистов.

Пока неизвестно, на какой стадии находится разработка и когда её представят миру.