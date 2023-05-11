Google снизила цену на смартфон Pixel 6a до $349 (~26 300 рублей) в день запуска Pixel 7a. Новая цена на $100 ниже первоначальной РРЦ и на $150 меньше Pixel 7a.

Однако у Pixel 6a есть некоторые ограничения, например, экран поддерживает только 60 Гц, отсутствует беспроводная зарядка, процессор Google Tensor первого поколения, всего 6 ГБ ОЗУ и проще камеры, чем у Pixel 7a.

Тем не менее, с учетом новой цены, Pixel 6a стал более привлекательным устройством. На Amazon иногда можно найти смартфон по цене в 299 долларов (~22 500 рублей). Информация предоставлена androidauthority.