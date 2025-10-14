Google Pixel 10 Pro Fold провалил тест на прочность и вспыхнул на камеру | The GEEK
Google Pixel 10 Pro Fold провалил тест на прочность и вспыхнул на камеру

Это первый случай за 10 лет, когда смартфон буквально взорвался во время испытаний.
Вадим Майков сегодня в 00:37

Флагманский складной смартфон Google Pixel 10 Pro Fold не выдержал испытаний YouTube-блогера JerryRigEverything — устройство буквально взорвалось во время теста на прочность. Это первый случай за десятилетнюю историю канала, когда смартфон загорелся прямо во время обзора.

В видео, опубликованном 14 октября, блогер проверил устройство на устойчивость к царапинам, пыли и изгибам. Уже на этапе теста на изгиб смартфон треснул вдоль антенны, расположенной рядом с шарниром — это та же уязвимая зона, из-за которой ломались Pixel Fold и Pixel 9 Pro Fold в прошлых поколениях.

Google Pixel 10 Pro Fold pfjuthkcz во время теста на прочность
Google Pixel 10 Pro Fold pfjuthkcz во время теста на прочность
Google Pixel 10 Pro Fold pfjuthkcz во время теста на прочность
Google Pixel 10 Pro Fold pfjuthkcz во время теста на прочность
Google Pixel 10 Pro Fold pfjuthkcz во время теста на прочность

После разлома батарея внутри корпуса замкнула и воспламенилась. Смартфон задымился прямо во время съёмки. JerryRigEverything отметил, что за 10 лет тестов он впервые столкнулся с таким случаем.

«Это, без сомнений, самый слабый складной смартфон, который я когда-либо тестировал», — сказал блогер

«А когда я попытался выпрямить его обратно, батарея просто взорвалась. За всё время подобных тестов такого ещё не было».

Помимо механического повреждения, Pixel 10 Pro Fold провалил тест на пылезащиту. Несмотря на заявленный IP68, пыль проникла в механизм шарнира, который издавал характерный “хруст” при движении.

JerryRigEverything также раскритиковал Google за то, что компания в третий раз подряд оставила уязвимые антенны в том же месте, что и в предыдущих моделях.

Для сравнения: в сентябре блогер тестировал iPhone Air, который выдержал аналогичные испытания без деформации даже при усиленном давлении.

Тот самый тест iPhone Air

iPhone Air оказался прочным и несгибаемым
