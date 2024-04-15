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Google переименует новый складной смартфон Pixel Fold 2

Новый складной смартфон Google Pixel Fold 2 станет частью линейки Pixel 9 и будет переименован. Об этом сообщает Android Authority со ссылкой на источник.

Таким образом, новая серия смартфонов Pixel, которые выйдет в этом году, выглядит следующим образом:

  • Pixel 9 – кодовое имя «tokay»
  • Pixel 9 Pro — кодовое имя «caiman»
  • Pixel 9 Pro XL — кодовое имя «komodo»
  • Pixel 9 Pro Fold — кодовое имя «comet»

Вполне возможно, что название Pixel 9 Pro Fold также не является окончательным. Тем не менее в настоящее время серия выглядит именно так. Показать складной смартфон могут на конференции I/O 2024, при этом полноценный релиз, скорее всего, состоится осенью.

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Источник:
Android Authority
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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