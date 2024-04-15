Google переименует новый складной смартфон Pixel Fold 2

Новый складной смартфон Google Pixel Fold 2 станет частью линейки Pixel 9 и будет переименован. Об этом сообщает Android Authority со ссылкой на источник.

Таким образом, новая серия смартфонов Pixel, которые выйдет в этом году, выглядит следующим образом:

Pixel 9 – кодовое имя «tokay»

Pixel 9 Pro — кодовое имя «caiman»

Pixel 9 Pro XL — кодовое имя «komodo»

Pixel 9 Pro Fold — кодовое имя «comet»

Вполне возможно, что название Pixel 9 Pro Fold также не является окончательным. Тем не менее в настоящее время серия выглядит именно так. Показать складной смартфон могут на конференции I/O 2024, при этом полноценный релиз, скорее всего, состоится осенью.