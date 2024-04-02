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Google обязали удалить все записи пользователей из режима «Инкогнито» в Chrome

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Валентин Снежин сегодня в 15:38

Если вы до сих пор думаете, что Google Chrome не собирает о вас информацию в режиме «Инкогнито», то далеко ошибаетесь. Дело в том, что «Инкогнито» продолжает собирать данные о просмотренных вами сайтах и передаёт её разработчикам и провайдеру.

Таким образом, Google собирала и продолжает собирать данные о своих пользователях при помощи браузера Google Chrome. После коллективного иска на 5 миллиардов долларов со стороны недовольных пользователей, калифорнийский суд предложил компании удалить всю собранную информацию.

Однако, согласно судебному решению, будут удалены данные, собранные до декабря 2023 года включительно, в то время как относительно новые запросы остаются доступными компании.

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Источник:
The Verge, The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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