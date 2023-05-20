Top.Mail.Ru
Новости

Google удалила 2ГИС из Google Play

Avatar photo
Вадим Майков сегодня в 11:34

Google удалила приложение «2ГИС» из каталога Google Play. Ранее установленное приложение продолжит свою работы, а кто не успел его установить, можно загрузить APK-файл с официального сайта «2ГИС». Кроме того, приложение доступно в RuStore, Huawei App Gallery и других подобных электронных магазинах.

Стоит отметить, что в Google Play осталось приложение «2ГИС beta», которое полностью повторяет функционал обычной версии.

Интересно, что в конце апреля Apple вернула «2ГИС» в каталог App Store и пропустила свежее обновление для него.

💙 Обязательно подпишись: The GEEK в Телеграм

Теги: 
Источник:
The GEEK

Комментарии

Подписаться
Уведомить о
guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сейчас на главной