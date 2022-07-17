Google изменит логотип Play Store

Google готовится сменить логотип Play Store, последний раз он обновлялся шесть лет назад. Глобальных изменений не будет, только цвета станут менее яркими и изменятся размеры треугольников внутри.

Углы у нового логотипа будут более закругленными, а сами фигуры стали примерно одинаковыми по размеру.

Скорее всего, обновление у магазина приложений случится скоро, так как Ведомство по патентам и товарным знакам США уже выдало компании патент. Сейчас этот логотип уже появляется при проведении транзакций в Google Play.

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