Google выпустила апрельский патч безопасности Android

Google выпустила обновление безопасности для Android от 5 апреля 2023 года, но патч вышел на 7 дней позже ожидаемого.

Данное обновление закрывает 68 уязвимостей от уровня умеренной до критической опасности. Кроме того, смартфоны серии Pixel получили несколько обновлений в программном обеспечении:

Починена проблема с отключением Bluetooth-устройств, которые могли отключаться самостоятельно;

Улучшена работа автофокуса в макрорежиме и в определенных условиях для Pixel 7 Pro;

Исправлены проблемы, когда некоторые USB-устройства приводили к нестабильной работе для Pixel 6/6 Pro, 6a, 7/7 Pro.

Первыми обновление получат владельцы смартфонов Google Pixel серий с 4 по 7.