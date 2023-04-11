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Google выпустила апрельский патч безопасности Android

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Валентин Снежин сегодня в 11:27

Google выпустила обновление безопасности для Android от 5 апреля 2023 года, но патч вышел на 7 дней позже ожидаемого.

Данное обновление закрывает 68 уязвимостей от уровня умеренной до критической опасности. Кроме того, смартфоны серии Pixel получили несколько обновлений в программном обеспечении:

  • Починена проблема с отключением Bluetooth-устройств, которые могли отключаться самостоятельно;
  • Улучшена работа автофокуса в макрорежиме и в определенных условиях для Pixel 7 Pro;
  • Исправлены проблемы, когда некоторые USB-устройства приводили к нестабильной работе для Pixel 6/6 Pro, 6a, 7/7 Pro.

Первыми обновление получат владельцы смартфонов Google Pixel серий с 4 по 7.

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Источник:
Google
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу для вас горячие новости из мира техники и гаджетов.

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