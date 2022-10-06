Google выпустила вторую бету Android 13 QPR1

Компания Google выпустила вторую бета-версию Android 13 QPR1. И это обновление уже есть у смартфонов Pixel, которые зарегистрированы в Android Beta Program.

Редактор Esper и бывший шеф-редактор XDA Developers Мишаал Рахман рассказал о том, какие нововведения обнаружились в этой версии. Они больше относятся к визуальным изменениям. К примеру, метка текущего статуса проигрывания в медиаплеере выполнена теперь в виде вертикальной черты, а не точки. Также изменились другие аспекты.

Отдельно отметим, что в настройках батареи появился раздел Battery Health. Он демонстрирует статус «здоровья» аккумулятора в процентах.

Тестовое обновление доступно для смартфонов Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro и Pixel 6a. Для участия в бета-программе нужно зарегистрироваться.

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