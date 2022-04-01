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Новости

Вышла глобальная версия OnePlus 10 Pro

Флагманский смартфон OnePlus 10 Pro теперь доступен на глобальном рынке. Об этом официально сообщила OnePlus. Напомним, что с китайского релиза прошло два месяца. За это время смартфон успел получить белую расцветку корпуса и пройти массу краш-тестов.

Новый OnePlus 10 Pro появится в продаже на европейском рынке с 5 апреля, а Северной Америки – 14 апреля.

Стоимость следующая:

  • OnePlus 10 Pro 8/128 ГБ – €899;
  • OnePlus 10 Pro 12/256 ГБ – €999.

Ценник значительно дороже, чем в Китае. Если перевести стоимость с юаней, то она получится в районе €700 и €800.

Глобальная версия OnePlus 10 Pro работает под управлением OxygenOS 12.1 и появится только в чёрном и зелёном цветовых решениях. Для Китая белая модель останется эксклюзивом.

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Источник:
OnePlus

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