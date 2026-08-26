Google представила Gemini 3.5 Transcribe и обновила линейку Gemini Audio
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Google представила Gemini 3.5 Transcribe и обновила линейку Gemini Audio

Новые модели для расшифровки речи.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 20:22
Google представила Gemini 3.5 Transcribe и обновила линейку Gemini Audio

Google анонсировала Gemini 3.5 Transcribe — новую модель для расшифровки речи. Она поддерживает более 85 языков, распознаёт специализированную лексику и умеет адаптироваться к пользовательскому словарю.

Модель автоматически форматирует текст и убирает слова-паразиты вроде. При обработке предзаписанного аудио система различает до трёх говорящих и проставляет временные метки для каждой строки.

Вместе с этим Google выпустила Gemini 3.5 Live и Gemini 3.5 Live Experimental. Первая улучшенно обрабатывает прерывания, точнее определяет язык и лучше работает с визуальным контекстом. Experimental, в свою очередь, проговаривает вслух ход решения сложных задач в реальном времени.

Обновлённый набор Gemini Audio уже развёртывается на английском языке: он доступен пользователям приложения Gemini на macOS и функции диктовки Rambler на Android — пока в отдельных странах и на отдельных языках.

Разработчики могут опробовать его в публичном превью через Gemini API в AI Studio и Antigravity. Поддержка Chrome появится позже.

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