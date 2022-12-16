Геймерский аксессуары от Dareu будут продаваться в России

В магазинах группы «М.Видео – Эльдорадо» в скором времени начнутся продажи игровой продукции от китайского бренда Dareu. Компания выпускает механические клавиатуры, мышки, гарнитуры и прочие компьютерные аксессуары.

Предположительно, что аксессуары китайского бренда, будут пользоваться спросом за счёт интересного дизайна и высокого качества изготовления.

Dareu появился в 2006 году. На китайском рынке компания занимает третье место по продажам периферийных устройств после Logitech и Cherry.

Сейчас продукты Dareu можно приобрести только на AliExpress. Например, цена на клавиатуру начинается от 8 тысяч рублей.