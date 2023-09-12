Geekbench раскрыл характеристики смартфона Samsung Galaxy A25

Смартфон Samsung Galaxy A25 был протестирован в бенчмарке Geekbench, что раскрыло его ключевые характеристики.

Из утечки стало известно, что девайс получил 6,44-дюймовым AMOLED-дисплей, фирменный чип Exynos 1280, 8 Гб оперативной памяти, основную камеру на 50-мегапикселей и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт. Судя по данным из Geekbench, смартфон из коробки будет работать на ОС Android 14 с оболочкой One UI 6.

Кроме этого, ранее были опубликованы рендеры Galaxy A25, которые созданы на основе CAD-файлов, что раскрыло не только дизайн устройства, но и его габариты: 162 х 77,5 х 8,3 мм.

Рендеры Galaxy A25

Презентация Galaxy A25 ожидается в ближайшие месяцы.