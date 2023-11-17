Samsung Galaxy A25 — ключевые характеристики и официальные рендеры

Профильное издание MySmartPrice опубликовало официальные рендеры грядущего смартфона Samsung Galaxy A25 в трёх цветовых решениях, а также раскрыло его ключевые характеристики.

Судя по изображениям, среднебюджетный Galaxy A25 предложит схожий дизайн с грядущими флагманскими смартфонами Galaxy S24 и S24+. Наиболее выраженное отличие, это выступ на торце корпуса под кнопку питания и «качельку» регулировки громкости, а также наличие сёлфи-камеры в каплевидном вырезе дисплея с несимметричными рамками.

Что касается технических характеристик, источник заявляет, что Galaxy A25 получит 6,5-дюймовым AMOLED-дисплей Infinity-U с разрешением Full HD+ и частотой обновления до 120 Гц, а пиковая яркость составит до 1000 нит. Основной блок камер предложит три сенсора, из которых: главный на 50 Мп с поддержкой оптической стабилизации изображения, сверхширик на 8 Мп и макро на 2 Мп. Сёлфи-камера будет оснащена датчиком на 13-мегапикселей.

Кроме этого, смартфон предложит фирменный чип Exynos 1280, 8 Гб оперативной памяти, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт. Габариты девайса составят 162 х 77,5 х 8,3 мм, масса — 197 грамм. Ожидается, что Galaxy A25 получит длительную поддержку ПО в течение 5 лет, из которых ОС Android будет обновляться в течение 4 лет.

Презентация смартфона Samsung Galaxy A25 может состояться до конца этого года, либо в начале следующего.