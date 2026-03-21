Минцифры опровергло введение белых списков для домашнего интернета

Министерство цифрового развития опровергло сообщения о том, что московские провайдеры домашнего интернета внедряют систему белых списков. «Белый список используется только при ограничении мобильного интернета», — заявили в ведомстве. В министерстве пояснили, что проводные технологии не связаны с атаками беспилотников и ограничивать их нет необходимости.

«Ростелеком» и «Билайн» также не подтвердили информацию. Источник холдинга «Осторожно Media», близкий к Минцифры, назвал сообщения «100% фейком».

Поводом для опровержений стала публикация Telegram-канала Mash от 21 марта: там сообщали, что большинству столичных провайдеров «срочно» поставлена задача запустить систему белых списков по аналогии с мобильными сетями.

Тема тем не менее вызвала реакцию в Госдуме. Первый зампред комитета по информполитике Александр Ющенко сообщил, что комитет направил запрос в ФАС и главе Минцифры Максуту Шадаеву. По его словам, формулировка вызывает вопросы, а сама система белых списков — «удар по малому и среднему бизнесу».

Для справки: первый список сайтов, доступных при отключениях, Минцифры опубликовало в сентябре 2025 года. С тех пор его дополняли дважды — в ноябре и декабре. Операторы «большой четвёрки» при этом ведут собственные списки, которые между собой расходятся.