Galaxy S21 FE поступил в продажу в России

Компания Samsung объявила о выходе смартфоне Galaxy S21 FE (Fan Edition) в России. Новинка стала доступна российским покупателям.

Новый смартфон получил все основные функции серии Galaxy S21. У новинки новый дизайн, высокая производительность и камера профессионального уровня. Подробнее о новом смартфоне можно узнать тут.

Galaxy S21 FE можно приобрести в России с 4 января по рекомендованной цене 59 990 рублей за версию с 128 ГБ встроенной памяти и 66 990 рублей за версию 256 ГБ встроенной памяти. Новинка доступна в четырех стильных цветах с элегантной матовой отделкой: зеленый, фиолетовый, белый и серый.