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Samsung представила Galaxy S21 FE 5G

Компания Samsung представила смартфон Galaxy S21 FE 5G. Новинка отличается рядом характерных особенностей серии Galaxy S21 — дизайном, производительностью и камерой.

Смартфон Galaxy S21 FE 5G получил 6,4-дюймовый FHD+ Dynamic AMOLED 2X дисплей с частотой обновления 120 ГЦ.

Толщина корпуса смартфона составляет 7,9 мм. На выбор пользователя будет доступно четыре новых цвета — зеленый, фиолетовый, белый и серый.

Samsung S21 FE 5G получил аккумулятор на 4 500 мАч, который оснащён поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт и обратной беспроводной зарядкой. По заявлению компании, устройство можно зарядить на 50% всего за 30 минут.

Основных камер в смартфоне три: 12 МП ультраширик, 12 МП широкоугольный объектив и 8 МП телефото. Также есть оптическая стабилизация и 30-кратный зум. Селфи-камера на 32 МП.

В России Galaxy S21 FE 5G поступит в продажу 4 января 2022 года. Новинку можно будет приобрести в официальном интернет-магазине Samsung и у партнеров.

Источник:
Samsung

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