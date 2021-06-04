Журналисты запустили замену Android на ноутбуке и показали на видео — Fuschia OS пока умеет не слишком много

В 2016 году стало известно, что Google работает над новой операционной системой Fuchsia OS. Её уже тогда позиционировали в качестве замены Android. Как ожидается, на смартфонах она может выйти в 2023 году. Но пока что она есть только на «умных» колонках Nest Hub первого поколения.

Между тем, специалисты портала 9to5google смогли запустить её на ноутбуке с ОС Ubuntu и эмулятором. Как сообщается, Fuchsia OS запустилась и даже заработала, но не смогла предложить многого.

Система пока что лишена графического интерфейса, а все функции отображаются в виде схематичных кнопок и меню. При этом в ней есть браузер и календарь, но очень примитивные.

Пока неясно, сможет ли такая система выйти в 2023-м и заменить Android. Однако, по слухам, «корпорация добра» намерена пойти по пути iOS — повысить контроль за безопасностью приложений и заблокировать возможность сторонней установки.

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