Foxconn опровергла слухи о задержке производства iPhone

Вспышка коронавируса навела панику и шум практически во всех отраслях. Всеобщее замешательство коснулось и завода Foxconn, который производит iPhone. Ожидалось, что из-за изменений графика работы, задержится выход iPhone 9.

Foxconn официально заявила, что никаких отклонений в плане работ нет. Соседство с городом Ухань, в котором распространяется коронавирус, практически не повлияло на плановое производство устройств. К тому же, у Apple есть запасной план — другие заводы во Вьетнаме, Индии и Мексике. В индийском Foxconn, кстати, ещё с прошлого года выпускают iPhone.

Ожидается, что Apple представит iPhone 9 ( он же SE 2) в марте этого года. Пока производитель отмалчивается и создаёт ореол таинственности вокруг новинки, дизайнеры создают огромное количество рендеров смартфона. Часть из них можно посмотреть тут.