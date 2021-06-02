«Форсаж 9» сняли с проката в России через две недели после премьеры

Две недели назад в России стартовал прокат фильма «Форсаж 9». А теперь объединённая сеть киносеть «Синема Парк» и «Формула Кино», «Каро» и «Киномакс» убрали его из расписания. Это произошло после того, как Universal Pictures решила не снижать кассовый сбор с кинотеатров.

Обычно доля дистрибьюторов составляет 50% в первые две недели. Затем показатели уменьшаются до 40-45%, однако в этом случае ситуация оказалась иной. Как сообщили в сети кинотеатров, Universal оставила 50% и на треть неделю, что заставило кинотеатры прекратить показ.

Отметим, что ранее крупные киносети РФ убрали из своего расписания блокбастеры «Мортал Комбат» и «Годзилла против Конга». Эти фильмы тоже снимала Universal Pictures.

Пока неясно, будет ли ситуация повторяться и с другими фильмами этой студии, а также других.

При этом отметим, что дистрибьютор Universal Pictures International стал партнёром Warner Bros. и расширил список лент, которые будут показаны в России. Это, к примеру, «Космический джем: Новое поколение», новый «Отряд самоубийц» и «Дюна». Не исключено, что их постигнет та же судьба.

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