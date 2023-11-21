«Флагманский» дизайн и характеристики бюджетного Samsung Galaxy А15 раскрыты

Инсайдер passionategeekz представил серию качественных рендеров бюджетного смартфона Samsung Galaxy A15, который, как предполагается, будет выполнен в «флагманском» дизайне, похожем на Galaxy A14, S23 и будущий S24.

На опубликованных изображениях Galaxy A15 представлен с плоскими боковыми гранями. Согласно утечкам, устройство оснащено тройной камерой-светофором (50-мегапиксельный основной датчик с 10-кратным зумом, 5-мегапиксельный ширик, 2-мегапиксельный датчик глубины). Отличительной чертой бюджетной модели являются более широкие рамки вокруг экрана и другая форма выреза для фронтальной камеры, которая получит разрешение 13 Мп.

Ожидается, что Galaxy A15 будет иметь 6,5-дюймовый FullHD+ дисплей (2400×1080 пикселей) с частотой обновления 90 Гц, 8-ядерный процессор MediaTek Dimensity 6100+, графический процессор Mali G57, накопитель до 128 ГБ с возможностью расширения до 1 ТБ с помощью microSD, аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой 25-ваттной быстрой зарядки и боковой датчик отпечатков пальцев.

Стоимость устройства, по слухам, составит около $149 (~13000 рублей).