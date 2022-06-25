Флагман Xiaomi 12 Ultra представят в начале июля

Сообщается, что Xiaomi проведет презентацию своего нового флагмана Xiaomi 12 Ultra 5 июля. Промоматериалы и тизеры компания начнет публиковать с 28 июня.

По слухам, смартфон получит топовый процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1 и камеру Leica. Также будут 165 Гц экран Samsung, аккумулятор на 5000 мАч и поддержка 200-ваттной проводной и 100-ваттной беспроводной зарядок.

Xiaomi 12 Ultra уже неоднократно появлялся на рендерах, поэтому уже можно полностью сформировать картину о нем. Ждем анонс.

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