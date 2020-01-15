ФБР взломало iPhone 11 Pro Max с помощью устройства GrayKey
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Новости

ФБР взломало iPhone 11 Pro Max с помощью устройства GrayKey

На днях появилась информация, что ФБР удалось взломать флагманский iPhone 11 Pro Max. Однако спецслужба до сих пор требует от Apple помощи к доступу старым моделям iPhone для расследования стрельбы на базе военно-морской авиации США в Пенсаколе.

Также в 2019 году ФБР занималось делом в Огайо, где при обыске был изъят iPhone 11 Pro Max, доступа к которому у американских служб не было.

Примечательно, но в отчете сотрудников ведомства говорится, что содержимое iPhone 11 Pro Max подозреваемого удалось изъять без получения пароля. Взлом осуществлялся с помощью специального оборудования GrayKey, который создал стартап Grayshift.

Graykey
GrayKey

Если спецслужбы и ФБР могут самостоятельно взламывать айфоны, то остается под вопросом, зачем ведомство до сих пор требует от Apple разблокировать старые модели iPhone.

Возможно, что Apple идентифицировала и исправила уязвимость, которые GrayKey использовал, чтобы взломать iPhone 11 Pro Max в течение прошедших месяцев с момента задержания Коха. В качестве альтернативы, у GrayKey может быть эксплойт, применимый только к новым моделям телефонов, хотя такой сценарий маловероятен с учетом архитектуры шифрования Apple.

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