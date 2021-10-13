Энтузиаст создал игру по мотивам «Игры в кальмара»

Программист под ником CobbDev решил создать игру по мотивам популярного сериала «Игра в кальмара». Проект под названием «Squid Game» пока находится в разработке, но любой желающий можно загрузить демо-версию с сайта разработчика.

Пока игрокам будет доступен один уровень (или самое первое соревнование) «Тише едешь — дальше будешь». Каждый участник должен дойти до финиша за определённый промежуток времени и замирать по команде ведущего. Всех проигравших убивают.

Игра не блещет красивой графикой или продуманной физикой, но ради интереса в ней можно провести определённый промежуток времени.

В планах CobbDev воссоздать все жуткие соревнования из знаменитого сериала.