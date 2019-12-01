Видимо, Facebook сильно мечтает освободиться от зависимости Google, поэтому взялся за разработку собственной операционной системы.

Когда именно выйдет ОС и какие продукты получат ее первыми неизвестно. Однако, постепенно компания сможет перевести не только все свои социальные сети, но и разработки. Руководит этим проектом Марк Луковский, бывший инженер компании Microsoft. К тому же, он является соавтором ОС Windows NT.

Это уже не первый раз, когда Facebook разрабатывает собственную операционную систему. Ранее компания создала прототипы пользовательских ОС для дома, но в итоге все равно перешел на Android.

Помимо собственной операционной системы Facebook разрабатывает голосового помощника, похожего на Apple Siri и Amazon Alexa . Компания даже обратилась к Microsoft с просьбой лицензировать данные из своей поисковой системы Bing для обучения помощника.

Все разработки создаются в новом кампусе компании. Его площадь составляет 770 000 квадратных футов, сейчас он строится в Берлингеме, штат Калифорния. Там же компания разрабатывает другие продукты, в том числе AR Glasses.