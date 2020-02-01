Евросоюз хочет вернуть в смартфоны съемные аккумуляторы

Эх, как хорошо было некоторое время назад, когда можно было самостоятельно вынуть аккумулятор из смартфона и поменять его на новый. Теперь девайс приходится нести в сервис и уже там за деньги менять аккумулятор. Это не всегда удобно, да и бывает накладно финансово. Но очень скоро эта ситуация может измениться на лучшую. По крайней мере, речь идет о европейских странах.

Видимо, такая ситуация огорчила не только пользователей, но и представителей европейского союза, которые также взглянули на это по-новому. Поэтому готовится законопроект, который обяжет производителей смартфонов делать съемные батареи для смартфонов. Смысл этой инициативы состоит в том, чтобы уменьшить количество электронных отходов.

Под этим подразумевается возможность владельца смартфона самостоятельно заменить вышедшую из строя батарею. Это продлит срок работы устройства, что приведет к тому, что пользователи будут реже приобретать новые устройства, а значит и меньше придется утилизировать электронных компонентов. Более того, в том же документе будет и еще один полезный пункт, в котором идет речь об изготовлении более простых деталей, что приведет к возможному ремонту во многих сервисных центрах.

И еще один немаловажный факт, который поможет сохранить природу в ее первозданном виде. Речь идет о переработке и повторном использовании сырья, которое происходит после утилизации девайса. Дальше в планах у европейских регуляторов стоит задача выработать систему сбора старых устройств и их утилизации. Окончательный вариант этого документа будет представлен в марте этого года.