Apple разрешит установку сторонних магазинов приложений на iPad

Компания Apple заявила, что этой осенью перенесет в iPadOS все изменения, внесённые в iOS в связи с европейским Законом о цифровых рынках.

Таким образом, на территории Евросоюза на iPad будут работать сторонние магазины приложений и появится доступ к облачному геймингу. Кроме того, пользователи смогут выбрать браузер по умолчанию. Для остального мира изменений не предвидится.

Напомним, буквально несколько дней назад Европейская комиссия заявила, что Apple обязана привести свою операционную систему iPadOS в соответствие с Законом о цифровых рынках. Это означает, что те изменения, которые уже внедрили в iOS в Европе, теперь нужно реализовать и на iPadOS.