Весной 2024 года Apple может открыть доступ к сторонним приложениям на iPhone

Евросоюз продолжает стремительные шаги к обеспечению справедливой конкуренции в цифровом мире. Внесенные изменения могут перевернуть привычное положение вещей для пользователей iPhone и других продуктов Apple.

Переход на универсальный разъем USB-C для новых iPhone 15 был не столько решением Apple, сколько результатом давления Евросоюза. Это стало лишь началом больших перемен. Европейский парламент принял закон, который обязывает компании-платформодержателей, включая Apple, открывать свои платформы для сторонних компаний. Целью этой инициативы является предотвращение монополизации рынка и создание равных условий для всех участников.

На днях состоялась встреча между главой Apple Тимом Кукок и европейским комиссаром по внутреннему рынку Тьерри Бретоном. По итогам встречи, Бретон заявил, что следующим этапом для Apple и других крупных технологических компаний в рамках DMA (Закона о цифровых рынках) будет открытие своих платформ для конкурентов. Это касается электронных кошельков, браузеров и магазинов приложений. Пользователи iPhone должны будут иметь возможность выбирать из различных конкурентоспособных услуг.

Компания Apple на данный момент отказалась от комментариев, но сроки назначены: до 5 марта 2024 года, она обязана предоставить доступ к сторонним магазинам приложений и разрешить установку приложений на iPhone из неофициальных источников.